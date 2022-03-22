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البنتاغون يرفض التعليق على مسألة تسليم 'إس 400' التركية لأوكرانيا

البنتاغون يرفض التعليق على مسألة تسليم 'إس 400' التركية لأوكرانيا
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

رفض المتحدث الرسمي باسم البنتاغون جون كيربي التعليق على التقارير عن إمكانية تسليم أنظمة "إس 400" الروسية الصنع للدفاع الجوي التي اشترتها تركيا من موسكو، لأوكرانيا.

العالم - الآمیرکیتان

وقال كيربي ردا على طلب التعليق على المعلومات عن إجراء واشنطن مباحثات مع أنقرة بهذا الشأن: "لن أتخطى حدود ما أعلنه الرئيس (جو بايدن). وبشأن "إس 300" و"إس 400" والشائعات التي رأيتها بالصحافة أود أن أقول إننا نركز على العمل مع الشركاء والحلفاء لمساعدة أوكرانيا في الحصول على الأنظمة الإضافية".

وتعليقا على المساعي لتزويد أوكرانيا بأنظمة الأسلحة المضادة للجو، وخاصة من ألمانيا وسلوفاكيا، قال كيربي: "تجري هناك مناقشات مستمرة ليس فقط مع هذين البلدين، بل ومع دول كثيرة أخرى، حول تزويد أوكرانيا بقدرات دفاعية، بما فيها أنظمة مضادة للجو بعيدة المدى، سيكون استخدامها مريحا".

يذكر أن بعض التقارير الإعلامية أفادت بإجراء واشنطن مباحثات مع أنقرة حول تسليم أنظمة "إس 400" التي اشترتها تركيا من موسكو في وقت سابق، لأوكرانيا.

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