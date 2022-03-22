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اتفاق جديد بين المغرب وكيان الاحتلال الصهيوني.. فما هو؟

اتفاق جديد بين المغرب وكيان الاحتلال الصهيوني.. فما هو؟
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

إتفقت الشرطة المغربية مع شرطة الإحتلال الإسرائيلي على تسليم المجرمين الإسرائيليين الذين يتواجدون على أراضيها، رغم عدم وجود اتفاق تسليم رسمي بين الطرفين.

العالم - المغرب

وحسب ما نقلت "أرتي العربية": أن نتيجة لهذا الاتفاق، فإنه من المتوقع خلال الأيام القريبة القادمة أن نشهد تطورات دراماتيكية بكل ما يتعلق بهذا التعاون، وأن نرى مجرمين ومطلوبين للتحقيقات يهبطون في الكيان الصهيوني.

وفي سياق متصل، ستقدم شرطة الإحتلال الإسرائيلي لتركيا قائمة بأسماء مجرمين مطلوبين بغرض تسليمهم، حيث يأتي هذا بعد تسليم تركيا أحد المجرمين الاسبوع الماضي ياتي هذا على ضوء دفء العلاقات بين الاحتلال الاسرائيلي وتركيا، والاجتماع بين الرئيسين الإسرائيلي والتركي، يتسحاق هرتسوغ ورجب طيب أردوغان.

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