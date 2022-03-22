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روسيا تردعلى تصريحات بايدن بشأن استخدام الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا

روسيا تردعلى تصريحات بايدن بشأن استخدام الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إمكانية روسيا استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية هي خبيثة.

العالم - روسيا

وقال ريابكوف خلال مؤتمره الصحفي، إن روسيا لا تمتلك أسلحة كيمياوية وبيولوجية كما يدّعي الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحاته الأخيرة.

وأضاف ريابكوف، قائلا: "لا نملك، وما يقوله الأمريكيون هي تلميحات خبيثة نسمعها طوال الوقت، ونحن نقدم إجابات شاملة لهم منذ فترة طويلة".

وشدد الدبلوماسي على أن "الحقيقة هي أن الولايات المتحدة ليست معتادة على الاستماع إلى أي شخص سوى نفسها".

وقدمت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، تقريرا يبيّن إنفاق الولايات المتحدة أكثر من 200 مليون دولار لتمويل المعامل البيولوجية في أوكرانيا.

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روسيا تردعلى تصريحات بايدن بشأن استخدام الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا

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