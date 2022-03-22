إلى أين وصلت محادثات فيينا النووية لإلغاء الحظر؟

العالم - خاص بالعالم

وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أن ايران قدمت مبادرات إلى الولايات المتحدة من خلال منسق الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الأمر متروك الآن للجانب الأمريكي لإظهار حسن نيته في العمل.

المتحدث باسم الخارجية الامريكية نيد برايس قال من جهته إن واشنطن مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة لإعادة برنامج إيران النووي لقيوده بموجب الاتفاق النووي.

مضيفا أن الاتفاق على العودة إلى الاتفاق النووي ليس وشيكا ولا مؤكدا وإن واشنطن تتأهب على حد سواء لسيناريوهات العودة المشتركة وعدم العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

فرنسا شددت وعلى لسان وزير خارجيتها على الضرورة الملحة للتوصل إلى اتفاق زاعمة أن البرنامج النووي الإيراني أحرز تقدما كبيرا منذ انسحبت منه الولايات المتحدة من الإتفاق النووي.

مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف قال في تصريح إن على إيران والولايات المتحدة إيجاد حل مقبول للطرفين بشأن القضية الأخيرة العالقة من أجل إحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن كافة المزاعم التي سيقت سابقا حول تشكيل روسيا عقبة أمام المرحلة الأخيرة من الاتفاق كانت خاطئة تماما.

يأتي هذا في وقت واصل اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ضغوطه لإفشال اي إتفاق محتمل في فيينا معتمدا على نواب الحزب الجمهوري في الكونغرس الذين أعلنوا معارضتهم لسير محادثات فيينا ورفضوا الطريقة التي تدار بها المحادثات.

في الوقت الذي لم تعرض فيه إدارة بايدن بنود الاتفاق المرتقب أو مسودة الإتفاق على الكونجرس الأمريكي.

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