18 عامًا على استشهاد مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين

العالم - مراسلون

شظية واحدة من الصواريخ الاربعة التي اطلقت على الشيخ المقعد، كانت كفيلة بقتله لكنها في الحقيقة كان صواريخ موجهة لإحداث هزة أرضية داخل حماس ورسالة ردع لفصائل المقاومة الفلسطينية وهو ما لم ينجح به الاحتلال.

ولان الشيخ احمد ياسين ايقونه نضال له رمزيته عند جيل كامل نظمت حركة حماس احتفالا حضرته قوى المقاومة كما ضم معرضا كبيرا احتوى صورا تحاكي حياة الشيخ"أحمد ياسين".

لو ان الشيخ احمد ياسين يغتال الان لتحول الكيان الى بركان، هذه هي المعادلة التي تفرضها المقاومة الان فقد اسست لقاعدة ردع لا تتهاون مع اغتيال قادتها وهو برهان على ان ما زرعه الياسين يحصد الان.

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