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18 عامًا على استشهاد مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين

الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

عند الساعة الرابعة والنصف من فجر الـ22 من مارس عام ٢٠٠٤، اغتال جيش الكيان الاسرائيلي، الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس وهو عائد من صلاة الفجر.

العالم - مراسلون

شظية واحدة من الصواريخ الاربعة التي اطلقت على الشيخ المقعد، كانت كفيلة بقتله لكنها في الحقيقة كان صواريخ موجهة لإحداث هزة أرضية داخل حماس ورسالة ردع لفصائل المقاومة الفلسطينية وهو ما لم ينجح به الاحتلال.

ولان الشيخ احمد ياسين ايقونه نضال له رمزيته عند جيل كامل نظمت حركة حماس احتفالا حضرته قوى المقاومة كما ضم معرضا كبيرا احتوى صورا تحاكي حياة الشيخ"أحمد ياسين".

لو ان الشيخ احمد ياسين يغتال الان لتحول الكيان الى بركان، هذه هي المعادلة التي تفرضها المقاومة الان فقد اسست لقاعدة ردع لا تتهاون مع اغتيال قادتها وهو برهان على ان ما زرعه الياسين يحصد الان.

التفاصيل في الفيديو المرفق...

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