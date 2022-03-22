ميقاتي يدعو الامم المتحدة الى العمل لوقف الخروقات والانتهاكات الاسرائيلية اليومية

العالم- لبنان

وشدد ميقاتي على "استقرار الوضع في الجنوب"، داعيا" الامم المتحدة الى العمل لوقف الخروقات والانتهاكات ال​اسرائيل​ية اليومية".

وشكر خلال استقباله قائد القوات الدولية في الجنوب الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، اليونيفيل "على جهودها لدعم المواطنين اللبنانيين في ارضهم وتعزيز التنمية المستدامة في الجنوب".

وشارك في الاجتماع المستشار الدبلوماسي لميقاتي السفير بطرس عساكر.

وإستقبل ميقاتي سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو وتم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة.

وإجتمع رئيس مجلس الوزراء مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم. كما استقبل رئيس مجلس ادارة "شركة طيران الشرق الاوسط" محمد الحوت.