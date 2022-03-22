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تأكيد تونسي باكستاني على ضرورة تعزيز العلاقات

تأكيد تونسي باكستاني على ضرورة تعزيز العلاقات
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي العلاقات الثنائية بين البلدين والاستحقاقات الثنائية القادمة ومنها اللجنة المشتركة التونسية الباكستانية.

العالم - تونس

وأكد الجانبان ضرورة الانتهاء من وضع مشاريع الاتفاقيات في صيغتها النهائية في أقرب وقت وأهمها الاتفاق التجاري التفاضلي.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان اليوم الثلاثاء أن هذا اللقاء يأتي في إطار مشاركة الجرندي في أعمال الدورة العادية الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في إسلام آباد، حيث استعرضا الجانبان القضايا الإقليمية الراهنة بما في ذلك القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة والمستجدات الدولية وما تفرضه من تداعيات على الدول الإسلامية.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة العمل الإسلامي المشترك، شدد الجانبان على أهمية ترشيد عمل منظمة التعاون الإسلامي والتركيز على دعم التعاون بين أعضائها في جميع المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية والتنموية لا سيما في ظل تداعيات جائحة كورونا التي برهنت على أهمية التضامن الدولي لمجابهتها.

ونوَّه قريشي بالدور الحكيم للرئيس الباكستاني ودعمه لأمن واستقرار دول منطقة شمال إفريقيا، معبرًا عن امتنانه للدور الجامع الذي قامت به تونس خلال عضويتها بمجلس الأمن الدولي ودفاعها عن قضايا المنطقة وقضايا الأمن والسلم على الصعيدين الاقليمي والدولي على حد سواء.

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تأكيد تونسي باكستاني على ضرورة تعزيز العلاقات

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