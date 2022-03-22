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موسكو: المسؤولية عن عواقب ما يحدث في العالم تقع على عاتق واشنطن

موسكو: المسؤولية عن عواقب ما يحدث في العالم تقع على عاتق واشنطن
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن الغرب لن يتمكن من جعل روسيا تجثوا على ركبتيها، وحذر الغرب من أن أوهامه ستنتهي بشكل مؤسف.

العالم ـ أوروبا

وأضاف ريابكوف في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: "تم رفض مقترحاتنا الأمنية، وتم تجاهل العناصر الرئيسية فيها، ولم يكن لدينا خيار (بدء العملية الخاصة في أوكرانيا). أريد أن أؤكد أن أوهام الغرب الجماعي حول إمكانية جعل روسيا تجثو على ركبتيها ستنتهي بشكل مؤسف"، مؤكدا أن "ذلك لن يحدث".

وفي وقت سابق، قال ريابكوف إن روسيا تطالب الولايات المتحدة بالكف عن شيطنة موسكو، مشيرا إلى أن المسؤولية عن عواقب ما يحدث في العالم "تقع بالكامل على عاتق واشنطن".

وأضاف الدبلوماسي أن تصرفات السلطات الأمريكية قد تؤدي إلى قطع العلاقات مع روسيا.

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