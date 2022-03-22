الحكومة الليبية المكلفة من برلمان ليبيا تتسلم عددا من المقرات الحكومية

العالم - ليبيا

وقال المكتب الإعلامي في بيان: "الحكومة قد استلمت اليوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022 مقر ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية، كما أنه قد تم خلال الأيام الماضية استلام مقر ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الشرقية. كما نعلمكم بأن الترتيبات متواصلة لاستلام مقر ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس بشكل سلس وسلمي في المدة القريبة القادمة".

ولا تزال الأزمة السياسية الليبية تراوح مكانها، في ظل وجود رئيسي حكومتين، كلاهما متمسك بشرعيته، وسط محاولات دولية للوصول إلى تفاهم مشترك وحل سريع لهذه الأزمة.