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الصحة العالمية: دول أوروبية عدة تسرعت جدا في رفع تدابير مكافحة كورونا

الصحة العالمية: دول أوروبية عدة تسرعت جدا في رفع تدابير مكافحة كورونا
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير الفرع الأوروبي ل​منظمة الصحة العالمية​، هانس كلوغه، أن "عددًا من الدول الأوروبية بينها ​ألمانيا​ و​فرنسا​ و​إيطاليا​ و​بريطانيا​، رفعت "فجأة" تدابير مكافحة ​فيروس كورونا.​

العالم ـ أوروبا

وأشار مدير الفرع الأوروبي، في مؤتمر صحافي عقده في مولدافيا، إلى أن هذه الدول تجد نفسها تواجه مجدّدًا ارتفاعًا واضحًا في عدد الإصابات، بفعل تأثير النسخة الثانية من المتحوّرة أوميكرون المسمّاة "بي ايه.2" (BA.2).، موضحاً أن "الدول التي رفعت القيود تسرعت جدا في هذا القرار".

واضاف، انه "متيقظ" للوضع الوبائي الحالي في القارة، مؤكدًا أنه يبقى "متفائلاً"، لافتاً إلى أن "الدول التي نشهد فيها زيادة ملحوظة هي بريطانيا وإيرلندا واليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا وألمانيا"، واعتبر أن "هذه الدول رفعت فجأة القيود من (صارمة) إلى (غير كافية)".

وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات الجديدة انخفض في أوروبا بعد أن بلغ ذروته في أواخر كانون الثاني، لكنه عاد وارتفع بشكل حاد في مطلع آذار.

وفي الوقت الحالي، عدد الاصابات بكوفيد آخذ في الارتفاع في 18 دولة أوروبية من أصل 53، وفقًا للمنظمة.

يذكر أن المدير العام ل​منظمة الصحة العالمية​، ​تيدروس أدهنوم غيبريسوس​، أكد أن "جائحة كورونا بعيدة عن الانتهاء، وهي لن تنهتي في أي مكان، طالما لم تنته في العالم بأسره".

وشدد، على أن "الفيروس لا يزال يتطور"، مشيرًا إلى أنه "أدى حتى الآن إلى وفاة أكثر من 6 ملايين شخص في العالم".

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الصحة العالمية: دول أوروبية عدة تسرعت جدا في رفع تدابير مكافحة كورونا