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مجلس الأمن يصوت على مشروع القرار الروسي بشأن أوكرانيا غدا الأربعاء

مجلس الأمن يصوت على مشروع القرار الروسي بشأن أوكرانيا غدا الأربعاء
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، أن التصويت على مشروع القرار الروسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، سيتم في مجلس الأمن الدولي غداً الأربعاء.

العالم ـ أوروبا

وقال بوليانسكي للصحفيين رداً على سؤال ما إذا كان التصويت سيجري يوم غد الأربعاء: "نعم، لقد طلبنا إجراء التصويت. نعتقد أنه الوقت المناسب".

وطبقا لمشروع القرار، يدعو مجلس الأمن إلى "وقف إطلاق النار المتفاوض عليه لضمان إجلاء سريع وآمن وطوعي ودون عوائق لجميع المدنيين". وفي الوقت نفسه، يشدد مجلس الأمن على ضرورة اتفاق الطرفين على فترات هدنة لأسباب إنسانية لهذا الغرض.

وينص مشروع القرار أيضا على أن مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية كاملة للمدنيين، بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني والأشخاص الذين هم في حالات ضعف، بما في ذلك النساء والأطفال.

بالإضافة إلى ذلك، يطالب مشروع القرار بعدم استخدام البنية التحتية المدنية لإنشاء منشآت عسكرية، وكذلك عدم نشر المعدات العسكرية في مناطق مكتظة بالسكان.

ويشير مشروع القرار إلى أن مجلس الأمن الدولي "يدعو الدول الأعضاء إلى تمويل نداء الأمم المتحدة العاجل للمساعدة الإنسانية في أوكرانيا، وكذلك خطة العمل الإقليمية بشأن اللاجئين لأوكرانيا".

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مجلس الأمن يصوت على مشروع القرار الروسي بشأن أوكرانيا غدا الأربعاء