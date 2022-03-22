الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢
٠٨:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

ألمانيا ترفض مقاطعة إمدادات الطاقة الروسية

ألمانيا ترفض مقاطعة إمدادات الطاقة الروسية
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

رفض المستشار الألماني أولاف شولتس، مرة أخرى الدعوات إلى مقاطعة إمدادات الطاقة الروسية في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

العالم - أوروبا

وقال شولتس إن "العقوبات التي فرضت بالفعل على روسيا تضر حقا باقتصادها وسيصبح الأمر أكثر دراماتيكية بمرور الأيام"، مشيرا إلى أنه "تم تصميم العقوبات بحيث تكون محتملة بالنسبة لمن يفرضونها، بما في ذلك على الأمد الطويل ... هذا هو السبب في أن موقف ألمانيا بشأن هذه المسألة (بشأن مقاطعة إمدادات الطاقة الروسية) لم يتغير".

كما ذكر أن دولا أخرى في أوروبا تعتمد على النفط والفحم والغاز من روسيا أكثر من ألمانيا، مبينا أن "ألمانيا تعمل على تنويع إمداداتها من الطاقة، وعلى الرغم من أن هذا سيستغرق وقتا، فسيكون له في النهاية نفس تأثير المقاطعة".

تصنيف :

روابط ذات صلة

ألمانيا: لا نستطيع الاستغناء عن واردات النفط الروسية

اتفاق شراكة طويل الأمد في مجال الطاقة بين قطر والمانيا

السفير الأوكراني لدى برلين يثير ضجة في ألمانيا

ألمانيا: الاتحاد الأوروبي مستعد بحال قطع بوتين الإمدادات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ألمانيا ترفض مقاطعة إمدادات الطاقة الروسية

اصابة عشرات الفلسطينيين بهجوم لقوات الاحتلال على مخيم قلنديا

عبداللهيان: جاهزون للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام

بعد عملية بئر السبع: الاحتلال يتخبط و يرفع حالة التأهب خشية عمليات مماثلة

موسكو: على واشنطن التوقف عن تصعيد العلاقات مع روسيا والتأثير على كييف

الحكومة السورية تقر إجراءات جديدة بشأن لقاح كورونا