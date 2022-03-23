هاشتاغ.. صمود اليمنيين يتصدر التواصل الإجتماعي

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وكذلك تطرق البرنامج الى كلمة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التي القاها امام الكنيست الاسرائيلي حيث شبَّهَ ما يجري في اوكرانيا بالهولوكوست.

البرنامج تطرق ايضا الى تصدر القاضية اللبنانية غادة عون المشهد في لبنان بعد القاءِ القبضِ على شقيقِ حاكِمِ مصرف لبنان رياض سلامة واتهامِ الاخير بتبييض الأموال والإثراء غيرِ المشروع.

وأخيرا تطرق البرنامج الى غلاء الاسعار وأزمة الغذاء والمواد الأولية في مصر مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. في وقت بدأت تخرج تحذيرات من انفلات الوضع الاقتصادي وذهاب الامور الى مرحلة اسوأ.

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