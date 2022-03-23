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تخت روانجي: لنستلهم من النوروز السلام والمحبة والتضامن

تخت روانجي: لنستلهم من النوروز السلام والمحبة والتضامن
الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

اكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، ضرورة الاستلهام من عيد النوروز ورسائله السامية في السلام والمحبة والتضامن والتعاطف في عالم تواجه فيه البشرية تحديات عالمية غير مسبوقة وكثيرة جدا مثل جائحة كورونا والاحادية والتطرف والعنف والعداء والنزاع.

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به تخت روانجي خلال اجتماع عقد الثلاثاء في مقر منظمة الامم المتحدة عبر المجال الافتراضي للاحتفال بيوم النوروز الدولي في اطار مبادرة من قبل ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائمة في المنظمة وبمشاركة 11 دولة اخرى تحتفل بيوم النوروز.

وشارك في الاجتماع الذي ترأسه سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، امين عام منظمة الامم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي بالمنظمة الدولية.

وقال تخت روانجي في تصريحه: ان النوروز برصيده الممتد عدة آلاف عام من التاريخ والحضارة والثقافة، يعد من اللحظات الخالدة في الذاكرة الجماعية لمختلف الاجيال والمجتمعات.

واضاف: انه فضلا عن ذلك فان النوروز لا يعد فقط جسرا راسخا بين الماضي والحاضر والمستقبل بل يعد ايضا رمزا لصون القيم والاهداف المشتركة ينتقل من جيل الى جيل في ظل احترام التعددية الثقافية.

وقال تخت روانجي: لا يمكن تعريف النوروز كمجرد يوم في التقويم او مراسم بسيطة، لانه انموذج مزدهر وناهض لتراث بشري حي يجتاح كل الحدود المصنوعة من قبل البشر ويربط القلوب مع بعضها بعضا، لذا فقد تحول الى لغة مشتركة للكثير من المجتمعات في مختلف الدول والقوميات ويروج ويعزز القيم البشرية السامية المتمثلة بالسلام والتضامن والتعاطف والمحبة.

واكد سفير ومندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة قائلا: انه في عالم تواجه البشرية فيه تحديات غير مسبوقة ولا تحصى مثل جائحة كورونا والتطرف والعنف والعداء والنزاع، تعالوا لنستلهم من النوروز ورسائله السامية ومنها السلام والتعاطف والتضامن والوئام والسعادة.

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