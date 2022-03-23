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ايران تعتزم استثمار 40 مليار دولار في مجال البتروكيماويات

ايران تعتزم استثمار 40 مليار دولار في مجال البتروكيماويات
الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

اعلن المدير العام للشركة الوطنية للبتروكيميائيات في ايران ان هناك خطط لاستثمار 40 مليار دولار في صناعة البتروكيميائيات على سواحل مكران (سواحل بحر عمان) في جنوبي ايران.

العالم - ايران

واضاف مرتضى شاهميرزايي في تصريح لوكالة فارس للأنباء ان انتاج ايران من المنتجات البتروكيميائية سيصل الى 104 ملايين طن حتى نهاية العام الايراني الحالي، الذي بدأ الاثنين الماضي، وان حجم هذا الانتاج سيبلغ في نهاية الخطتين التنمويتين السابعة والثامنة 140 و199 مليون طن على التوالي.

وأشار شاهميرزايي الى التوسع الذي تشهده الاسواق الموردة للمنتجات البتروكيميائية الايرانية في العالم وابرام اتفاقيات جديدة مع بعض الدول وخاصة في اميركا اللاتينية،مضيفا انه بامكان ايران ان تتحول الى مركز انتاج وتصدير المنتجات البتروكيميائية في المنطقة وتشكل أنموذجا لدول المنطقة في مجال انتاج مختلف المشتقات البتروكيميائية وكذلك القدرات والامكانيات التقنية والهندسية في هذا المجال.

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