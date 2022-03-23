الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢
٠٦:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الإحتلال يشن حملة اعتقالات في القدس والضفة الغربية

الإحتلال يشن حملة اعتقالات في القدس والضفة الغربية
الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات ودهم واسعة في مناطق متفرقة من القدس، والضفة الغربية.

العالم - فلسطين

وبحسب مؤسسات الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 30 مواطنًا خلال مداهمتها لمنازل عشرات المواطنين في مدن وبلدات وقرى القدس والضفة.

وفي أبو ديس شرقي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال نافز جفال والد الشهيد الطفل يامن الذي استشهد منذ أسابيع قليل، كما اعتقلت 11 مواطنًا هم: محمود جفال، نادر جفال، محمد لافي، مهدي عفانة، محمد حلبية، محمد عياد، عبد الله أبو سبيتان، عمرو جفال، عمر مخارزة، محمد صلاح صقر، إياد العمارين.

كما اعتقلت تلك القوات، الطفلين نور غلمة، ومصطفى جعبري من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين هم: الأسير المحرر عبادة شديد، والمحرر محمد الملاح، وعمر شديد وجمعيهم من قرية علار، فيما اعتقلت الأسير المحرر حاتم فقها، ونجله قسام حاتم فقها، وإسلام العابودي، وإسلام الأسود، وأحمد أبو جبارة، وجمعيهم من قرية كفر اللبد، وعلي العبوشي من كفر عبوش.

روابط ذات صلة

اصابة عشرات الفلسطينيين بهجوم لقوات الاحتلال على مخيم قلنديا

محمد حمادة عن (حماس): عملية بئر السبع تقطع يد التهويد بالنقب المحتل

عمليات الطعن تنحر سياسة تدجين الضفة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السفير القطري ونائبه يصلان غزة

الإحتلال يشن حملة اعتقالات في القدس والضفة الغربية

الإحتلال يعتقل شقيقي منفذ عملية بئر السبع

ايران تعتزم استثمار 40 مليار دولار في مجال البتروكيماويات

باشاغا يحذّر المؤسسات الحكومية الليبية من تنفيذ قرارات الدبيبة

شاهد بالفيديو.. استفحال الازمات الاقتصادية يسلب من الافغان فرحة عيد النوروز