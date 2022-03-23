العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان روسيا اثبتت في مجلس الامن امتلاك الولايات المتحدة مراكز ابحاث بيولوجية في أوكرانيا ومحاولات تسويق الفيروسات في روسيا. مؤكدا ان هذه الوثائق ستشكل ادانة قاطعة للولايات المتحدة وربما تحميلها مسؤولية جائحة كورونا. كما اكد ان العالم على ثقة بأن الولايات المتحدة تنوي شن حرب بيولوجية ضد روسيا.

ميخائيل عوض أشار الى ان الولايات المتحدة وحلفائها ربما ستقدم على حرب سيبرانية واضاف ان مجريات الحرب كشفت للعالم هزال القدرة الاميركية من تمكنها ادارة العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.