شاهد إبداع فتيات ايرانيات

العالم - ايران

وتضم فرقة ترانة 23 فتاة متدربات على لعبة الكارتيه، من مدينة اصفهان، وقدمن عروضا مذهلة خلال برنامج "عصر جديد".

وتدور فكرة "عصر جديد" حول، أن يتقدم من يجد نفسه مبدعا للترشح للبرنامج، وبعد أن يدرس القائمون على البرنامج ابداعه، يتيحون له المشاركة في البرنامج على أن يتنافس مع مبدعين آخرين، ومن يحصل على ثلاثة أصوات من أصوات المحكمين الأربعة فانه يتأهل للمنافسات النهائية.

فرقة "ترانة" حصلت على الصوت الذهبي مما يؤهلها للوصول الى المرحلة النهائية دون المرور بالتنافس للوصل الى النهائية، ويحصل الفائزين الثلاثة في المسابقة على جوائز قيمة.

بدأ برنامج "عصر جديد" بعرض حلقاته ومنافساته منذ ليل أمس الأول الاثنين ويستمر الى 15 ليلة متتالية.