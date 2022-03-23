روسيا تحذّر أمريكا وحلفاءها من مخاطر ضخ أسلحة في كييف

العالم - روسيا

وحسب وكالات قال أنتونوف في بيان إنّ إمداد نظام كييف بالسلاح وإرسال المرتزقة الأجانب إلى الأراضي الأوكرانية عمل غير مسؤول وخطر للغاية، مشيراً إلى أن عسكرة أوكرانيا تهدد الأمن العالمي.

ورد السفير الروسي خلال البيان على تصريحات المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي التي اتهم فيها القوات المسلحة الروسية بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وقال السفير: "يبدو أن البنتاغون نسي بالفعل كيف قصفت طائرات الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو مدن يوغوسلافيا والعراق وليبيا على الهواء مباشرة، ولا تتذكر واشنطن أيضاً الجرائم الفظيعة التي ارتكبها الجيش الأميركي، أفراداً ومرتزقة، في أفغانستان وسوريا".

وحذّر أنتونوف الغرب من توريد أسلحة وإرسال مرتزقة إلى أوكرانيا، لافتاً إلى أن القوات الأوكرانية تستخدم صواريخ "Tochka-U" المجهزة بذخائر عنقودية ضد المدنيين، ولا تسمح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق القتال، وتقوم بالتعبئة الإجبارية.

وتابع: "تستخدم الجماعات الأوكرانية المتطرفة تكتيكات النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، وهم يختبئون خلف النساء والأطفال كدروع بشرية. لقد قاموا بنصب أنظمة إطلاق صواريخ متعددة في المناطق السكنية، وأطلقوا منها النار على الجنود الروس".

في المقابل، شدد أنتونوف على أن ضربات القوات المسلحة الروسية موجّهة حصرياً ضد أهداف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، ولا تستهدف المدنيين.