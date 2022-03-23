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تأكيد جزائري تونسي على تعزيز العلاقات

تأكيد جزائري تونسي على تعزيز العلاقات
الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكدت الجزائر وتونس على تنمية العلاقات فيما بينهما، معلنين عن إطلاق 25 مشروعًا بحثيًا مشتركًا في عدد من المجالات؛ أهمها الزراعة، والماء والبيئة، والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة.

العالم - الجزائر

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية، في بيان، أن ذلك جاء على هامش الزيارة التي يقوم بها وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان إلى تونس من أجل بحث تعزيز التعاون العلمي بين البلدين وعقب محادثاته مع نظيره التونسي، منصف بوكثير.

وبحسب البيان، تأتي مشاريع البحث المشتركة في سياق تطوير برنامج التعاون العلمي بين البلدين، وفي إطار تشجيع البحوث التطبيقية والتدريب بين معامل البحث التابعة للجامعات والمدارس الكبرى في الجزائر وتونس.

كما تشمل مواضيع البحث، التي تم اختيارها من طرف الباحثين الجزائريين والتونسيين، مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكذلك الطاقة، وعلوم المادة والإلكترونيات، إضافة إلى وسائل الإعلام وتكنولوجيات الاتصال.

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