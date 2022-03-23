مراسل العالم: رئيس جزيرة القرم يطالب اوكرانيا الاعتراف باستقلال القرم

خاص بالعالم

وقال مراسلنا خلال تغطية خاصة لتطورات الحرب في اوكرانيا: انه تم تدمير اكثر من 200 طائرة مسيرة واكثر من 180 منظومة صواريخ واكثر من 1500 دبابة وآلية عسكرية اوكرانية منذ بدء العملية الروسية العسكرية.

واكد مراسلنا ان موسكو قدمت اكثر من 4 آلاف طن من المساعدات الانسانية الى اوكرانيا وتم اجلاء اكثر من 62 الف من سكان مدينة ماريوبول لروسيا، اضافة الى تدمير مستودعات ضخمة من المحروقات تابعة للقوات الاوكرانية، وتقدمت القوات الروسية 4 كيلومتر في منطقة ميخابونوف.

كما افاد مراسلنا بان رئيس شبه جزيرة القرم يطالب بتعديل الدستور الأوكراني والاعتراف باستقلال القرم، لافتاً الى ان العقوبات المفروضة على روسيا لا تؤثر على الحكومة بقدر ما تؤثر على المواطنين.

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