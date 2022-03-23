كيف تقرأ مخاوف واشنطن إستراتيجية موسكو لردع الأطلسي؟

العالم – ما رأيكم

الباحثون السياسيون المراقبون للحرب بين روسيا والأطلسي يقولون ان الرئيس الاميركي جو بايدن يحاول باتهامه روسيا نيتها استخدام السلاح البيولوجي في أوكرانيا التملص من مسؤولية أن بلاده تستخدم عشرات مراكز الابحاث البيولوجية في أوكرانيا.

وأضاف الباحثون السياسيون ان روسيا اثبتت في مجلس الأمن امتلاك الولايات المتحدة مراكز ابحاث بيولوجية في أوكرانيا ومحاولات تسويق الفيروسات في روسيا. مؤكدين ان الوثائق الروسية ستشكل إدانة قاطعة للولايات المتحدة وربما تحميلها مسؤولية جائحة كورونا.

الباحثون السياسيون أشاروا الى ان الولايات المتحدة وحلفائها ربما سيقدمون على حرب سيبرانية واضافوا ان مجريات الحرب كشفت للعالم هزال القدرة الاميركية من تمكنها ادارة العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.

الخبراء بالشؤون الروسية بدورهم قالوا ان وجود مختبرات بيولوجية اميركية في أوكرانيا هي معلومات حصلت عليها روسيا منذ سنتين عبر معلومات استخباراتية.

وأضافوا ان هذا الموضوع لم يُعطى مساحته التي يستحقها من الإهتمام ولكن الآن في سياق تبادل الحرب الإعلامية والنفسية بين كل اطراف الازمة الاوكرانية بالتاكيد يبرز الحديث مجددا عن هذا الملف الخطير جدا ووجود هكذا مختبرات موجودة في أوكرانيا معدة لاستخدامها ضد روسيا.

الخبراء بالشؤون الروسية أكدوا أيضا ان موسكو تثير ملف مراكز البيولوجي الأميركي في أوكرانيا ولأكثر من مرة بهدف ان ينتبه العالم الغربي الى خطورة ما يمارس على الاراضي الاوكرانية وفي نفس الوقت تنبه الغرب بعدم تجاوز الخطوط الحمراء في استخدام كافة الوسائل بالقيام بعمليات تخريبية وخاصة بهذا النوع ضد روسيا.

دبلوماسيون عرب من جهتهم أكدوا ان الحرب لم تعد حربا روسية - أوكرانية بل هي حرب عالمية ولكن دون استخدام النووي.

وأضافوا ان هذه الحرب بين روسيا والأطلسي هي حرب عالمية في إطار العقوبات والنفط والغاز والمنتجات الاخرى.

وأشاروا الى ان الاتهام الروسي للولايات المتحدة بامتلاكها مراكز بيولوجية في أوكرانيا ليس عبثا وان روسيا وثقت للعالم ادعائها بشأن امتلاك الولايات المتحدة لهذا السلاح الفتاك.

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