مسيرة علاقات، إيران وسورية في خندق واحد...روسيا تستخدم ورقة الغاز ضد خصومها

العالم - بانوراما

والتقى خلالها الرئيس السوري بشار الاسد و نظيره السوري فيصل المقداد، وجرى خلال اللقاء بحث ملفات التعاون القائم بين البلدين، والجهود التي يبذلها الجانبان من أجل متابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية وخصوصاً في المجال الاقتصادي والتجاري على الرغم من الإجراءات غير الشرعية أحادية الجانب التي يفرضها الغرب على كلا البلدين.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انه قرر تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى عملة الروبل.

كما حمل وزير الخارجية الروسي الغرب المسؤولية عن محاولة إحياء نموذج أحادي القطب من النظام العالمي ستهيمن فيه الولايات المتحدة، على خلفية تطورات الوضع حول أوكرانيا.

بالمقابل جدد امين عام حلف الناتو موقف الحلف الرافض لارسال قوات الى اوكرانيا في موقف يعكس خوفا اطلسيا من مواجهة مباشرة مع الجيش الروسي التي حذر حيالها الكرملين من تداعياتها العميقة على مجمل الاوضاع في المنطقة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.