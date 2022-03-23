الترانزيت البري للسلع عبر إيران يتجاوز 9.3 مليون طن

العالم - إيران

وقال جواد هدايتي: إن حجم الترانزيت البري للسلع عبر أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية حقق في العام الماضي قزة استثنائية وتجاوز 9.3 مليون طن من خلال 436 ألف حركة مرور.

وأضاف هدايتي: إن هذه الإحصائية تحققت في ظل القيود المفروضة عالميا وإقليميا بسبب جائحة كورونا، بحيث نشهد استمرار إغلاق منافذ تركمانستان الحدودية للشاحنات المتوجهة إلى دول آسيا الوسطى، وكذلك الوضع الاقتصادي في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على الحكم، ولذلك انخفض حجم ترانزيت السلع إلى هذا البلد.

وتابع: رغم هذه الظروف، فإن تحقيق رقم قياسي بنسبة 98 بالمائة من حركة مرور شاحنات الترانزيت، ذو أهمية كبرى ويبين الطاقات الفريدة والعملانية في إيران، ولولا هذه الظروف لكان ترانزيت السلع عبر إيران يحطم الرقم القياسي في العام الماضي.

ولفت إلى أن حركة ترانزيت السلع حققت خلال الشهر الماضي رقما قياسيا جديدا مقارنة بالسنوات الماضية، بـ43 ألف شاحنة، في حين أن معدل مرور شاحنات الترانزيت كان 33650 شاحنة بالشهر خلال العام الماضي.

وأكد هذا المسؤول أن إيران تطمح إلى تحقيق 20 مليون طن من ترانزيت السلع من خلال التوجهات المبدئية للحكومة الجديدة في تحقيق التقارب السياسي والتجاري مع دول الجوار ومتابعة الدبلوماسية الإقليمية الناشطة من قبل شخص الرئيس الإيراني في إطار الاتفاقيات والاتحادات الاقتصادية الإقليمية كمنظمة شنغهاي وإيكو واتحاد أوروسيا، وكذلك رفع الحظر على البنوك ومؤسسات التأمين من خلال مفاوضات فيينا، فضلا عن سيادة الاستقرار السياسي الإقليمي والتعاون المناسب والملائم بين جميع الأجهزة المعنية، داعيا إلى إيجاد المتطلبات والأرضيات والبنى التحتية اللازمة لتحقيق هذا الطموح.