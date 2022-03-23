الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الوفاء للمقاومة: شكوى ضد إهمال القضاة والإدعاء على 3 وزراء سابقين

الوفاء للمقاومة: شكوى ضد إهمال القضاة والإدعاء على 3 وزراء سابقين
الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، في مؤتمر صحافي، الى انه "بعد مرور 4 سنوات على عملنا في مكافحة الفساد، سنضع بين أيدي الشعب اللبناني الملفات والمستندات التي قدمناها للقضاء".

العالم - لبنان

لافتا الى اننا واجهنا حملات تضليل وافتراء وتشكيك، أغلبها من قبل الفاسدين أنفسهم، بهدف تيئيس اللبنانيين وإفقادهم الأمل بالإصلاح.واكد فضل الله للشعب اللبناني "أننا نؤسس لمرحلة جديدة في إقرار الموازنات".

واشار الى "اننا لن نسمح بأي ضرائب تطال عموم الشعب اللبناني أو أن تكون الإيرادات من جيوب الشعب، وهذا التزام لن يتغير قبل الانتخابات وبعدها".

واعلن فضل الله "اننا قدّمنا شكاوى على إهمال القضاة والرقابة البرلمانية في لجنة المال والموازنة وقمنا بإصلاحات جوهرية، وبالنتائج القانونية، تم الإدعاء على ثلاثة وزراء اتصالات سابقين، وتمت إحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

وذكّر فضل الله "اننا قدّمنا اقتراح قانون لرفع الحصانات، ولكن الكثيرين تمنّعوا عن التصويت معنا، وهم يتحمّلون مسؤولية ذلك، ومن أهم القوانين الاصلاحية في البلد هو إقرار قانون المنافسة الذي كسر الاحتكار والوكالات الحصرية، ونحن من قمنا بإعداده وتأمين الغالبية لإقراره".

روابط ذات صلة

وثائق إسرائيلية تكشف فظائع تعذيب الاحتلال الآلاف في معتقل الخيام بلبنان

هاشتاغ.. القاضية اللبنانية غادة عون تشعل تويتر

ميقاتي يدعو الامم المتحدة الى العمل لوقف الخروقات والانتهاكات الاسرائيلية اليومية

عند تحرير اراضي لبنان وسوريا المحتلة يمكن الانطلاق بمفاوضات سلام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عمران خان يرفض دعوات الاستقالة ويتوعد بـ"مفاجئة" للمعارضة

ADHRB تطالب المنامة بإطلاق سراح السجناء السياسيين فوراً 

التحالف الثلاثي يعلن مرشحيه لرئاستي الجمهورية والوزراء

الوفاء للمقاومة: شكوى ضد إهمال القضاة والإدعاء على 3 وزراء سابقين

بمكان عملية بئر السبع.. عشرات المستوطنين يتظاهرون مطالبين باستقالة حكومة الإحتلال

منظمة ADHRB: نثير القلق الشديد بشأن تعرض "أحمد جعفر علي" للتعذيب الشديد