الوفاء للمقاومة: شكوى ضد إهمال القضاة والإدعاء على 3 وزراء سابقين

العالم - لبنان

لافتا الى اننا واجهنا حملات تضليل وافتراء وتشكيك، أغلبها من قبل الفاسدين أنفسهم، بهدف تيئيس اللبنانيين وإفقادهم الأمل بالإصلاح.واكد فضل الله للشعب اللبناني "أننا نؤسس لمرحلة جديدة في إقرار الموازنات".

واشار الى "اننا لن نسمح بأي ضرائب تطال عموم الشعب اللبناني أو أن تكون الإيرادات من جيوب الشعب، وهذا التزام لن يتغير قبل الانتخابات وبعدها".

واعلن فضل الله "اننا قدّمنا شكاوى على إهمال القضاة والرقابة البرلمانية في لجنة المال والموازنة وقمنا بإصلاحات جوهرية، وبالنتائج القانونية، تم الإدعاء على ثلاثة وزراء اتصالات سابقين، وتمت إحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

وذكّر فضل الله "اننا قدّمنا اقتراح قانون لرفع الحصانات، ولكن الكثيرين تمنّعوا عن التصويت معنا، وهم يتحمّلون مسؤولية ذلك، ومن أهم القوانين الاصلاحية في البلد هو إقرار قانون المنافسة الذي كسر الاحتكار والوكالات الحصرية، ونحن من قمنا بإعداده وتأمين الغالبية لإقراره".