الكرملين: اتصال بين بوتين وشولتس تناول الأزمة في أوكرانيا

العالم - روسيا

ومساء أمس، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالاً هاتفياً بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، تبادلا خلاله الآراء حول الوضع في أوكرانيا، والمفاوضات الجارية بين موسكو وكييف، بحسب ما قال الكرملين.

وقال الكرملين في بيانٍ اليوم إنَّ "رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين أجرى محادثةً هاتفيةً مع المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا أولاف شولتس، ناقشا خلاله الوضع في أوكرانيا".

وأضاف البيان: "تمَّ التركيز خلال الاتصال على المفاوضات الجارية بين الممثلين الروس والأوكرانيين".

وسبق الاتصال بين بوتين وشولتس إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قراراً بتحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى عملة الروبل في أسرع وقت ممكن. وأعطى الرئيس الروسي تعليماتٍ للبنك المركزي ومجلس الوزراء "لتحديد الإجراءات اللازمة لذلك، موضحاً أنَّ "موسكو لن تقبل بعد الآن مدفوعات بالدولار واليورو مقابل غازها المصدّر إلى أوروبا".

وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، صرّح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنّ "بلاده تسعى جاهدةً لتقليل اعتمادها على موارد الطاقة الروسية في أقرب وقت ممكن"، مضيفاً: "هذه العملية لن تكون سريعة، لأن الإجراءات المتسرّعة قد تؤدي إلى ركود في ألمانيا".

وتأتي هذه المخاوف في وقت تعتمد فيه ألمانيا بشكل أساسي على الواردات الروسية، فإنّ 55% من الغاز الطبيعي، و52% من الفحم، و34% من الزيوت المعدنية المستخدمة في ألمانيا تأتي من روسيا.

متحدّث باسم الحكومة الألمانية كان أكد أن بلاده "لا تزال على موقفها بأنها لا تستطيع الاستغناء عن واردات النفط الروسية".