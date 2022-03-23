تعارض بين تصريحات رئيس كوريا الجنوبية ووزير دفاعه

العالم - أسيا والباسفيك

ونقلت وكالة "يونهاب" أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي "سوه ووك" كان قد رفض، أمس الثلاثاء ادعاءات الرئيس "يون سيوك-يول" بأن اختبار المدفعية الذي أجرته كوريا الشمالية في نهاية الأسبوع الماضي انتهك اتفاق خفض التوتر العسكري المبرم بين الكوريتين في عام 2018.

وأوضح وزير الدفاع الكوري الجنوبي، خلال جلسة برلمانية إن كوريا الشمالية كانت قد أطلقت قذائف يوم الأحد من موقع بعيد يقع شمال المنطقة العازلة في البحر الأصفر التي اتفقت الكوريتان على إقامتها بموجب اتفاق عسكري شامل.

جاء ذلك ردا على ما قاله الرئيس الكوري الجنوبي في وقت سابق، بأن عملية الإطلاق انتهاك "واضح" للاتفاقية التي تنص على أن المنطقة العازلة تمتد لنحو 135 كيلومترا في البحر الأصفر ونحو 80 كيلومترا في البحر الشرقي، والتي وتحظر إطلاق المدفعية والتدريبات البحرية في هذه المنطقة.

في السياق ذاته، نفى وزير الدفاع "سوه" أن يكون الإطلاق قد وقع داخل المنطقة العازلة المشار إليها، وذلك ردا على سؤال أحد المشرعين.

وقال مسؤولون عسكريون من كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية أطلقت، يوم الأحد، 4 طلقات مشتبه بها ‏من قاذفات صواريخ متعددة في البحر الأصفر.‏

وذكر مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي: "كانت هناك طلقات يعتقد أنها لقاذفات صواريخ متعددة لكوريا الشمالية هذا الصباح"، وفقا وكالة "يونهاب" الكورية.

وأضاف: "نحافظ على وضع الاستعداد الدفاعي لدينا بينما نتابع عن كثب التطورات ذات الصلة".

وجاء إطلاق قاذفات الصواريخ المتعددة وسط توترات في شبه الجزيرة الكورية بشأن اختبارات كوريا الشمالية لنظام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في 27 فبراير/ شباط الماضي و5 مارس/ آذار الجاري.