الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

تعارض بين تصريحات رئيس كوريا الجنوبية ووزير دفاعه

تعارض بين تصريحات رئيس كوريا الجنوبية ووزير دفاعه
الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

تعارضت تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، مع تصريحات وزير الدفاع، سوه ووك، بشأن اختبار مدفعية نفذته كوريا الشمالية نهاية الأسبوع الماضي.

العالم - أسيا والباسفيك

ونقلت وكالة "يونهاب" أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي "سوه ووك" كان قد رفض، أمس الثلاثاء ادعاءات الرئيس "يون سيوك-يول" بأن اختبار المدفعية الذي أجرته كوريا الشمالية في نهاية الأسبوع الماضي انتهك اتفاق خفض التوتر العسكري المبرم بين الكوريتين في عام 2018.

وأوضح وزير الدفاع الكوري الجنوبي، خلال جلسة برلمانية إن كوريا الشمالية كانت قد أطلقت قذائف يوم الأحد من موقع بعيد يقع شمال المنطقة العازلة في البحر الأصفر التي اتفقت الكوريتان على إقامتها بموجب اتفاق عسكري شامل.

جاء ذلك ردا على ما قاله الرئيس الكوري الجنوبي في وقت سابق، بأن عملية الإطلاق انتهاك "واضح" للاتفاقية التي تنص على أن المنطقة العازلة تمتد لنحو 135 كيلومترا في البحر الأصفر ونحو 80 كيلومترا في البحر الشرقي، والتي وتحظر إطلاق المدفعية والتدريبات البحرية في هذه المنطقة.

في السياق ذاته، نفى وزير الدفاع "سوه" أن يكون الإطلاق قد وقع داخل المنطقة العازلة المشار إليها، وذلك ردا على سؤال أحد المشرعين.

وقال مسؤولون عسكريون من كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية أطلقت، يوم الأحد، 4 طلقات مشتبه بها ‏من قاذفات صواريخ متعددة في البحر الأصفر.‏

وذكر مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي: "كانت هناك طلقات يعتقد أنها لقاذفات صواريخ متعددة لكوريا الشمالية هذا الصباح"، وفقا وكالة "يونهاب" الكورية.

وأضاف: "نحافظ على وضع الاستعداد الدفاعي لدينا بينما نتابع عن كثب التطورات ذات الصلة".

وجاء إطلاق قاذفات الصواريخ المتعددة وسط توترات في شبه الجزيرة الكورية بشأن اختبارات كوريا الشمالية لنظام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في 27 فبراير/ شباط الماضي و5 مارس/ آذار الجاري.

روابط ذات صلة

رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يعتزم نقل مقر حكومته إلى مجمع وزارة الدفاع

كوريا الشمالية تعلن اختبار نظام أقمار صناعية للاستطلاع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عمران خان يرفض دعوات الاستقالة ويتوعد بـ"مفاجئة" للمعارضة

ADHRB تطالب المنامة بإطلاق سراح السجناء السياسيين فوراً 

التحالف الثلاثي يعلن مرشحيه لرئاستي الجمهورية والوزراء

الوفاء للمقاومة: شكوى ضد إهمال القضاة والإدعاء على 3 وزراء سابقين

بمكان عملية بئر السبع.. عشرات المستوطنين يتظاهرون مطالبين باستقالة حكومة الإحتلال

منظمة ADHRB: نثير القلق الشديد بشأن تعرض "أحمد جعفر علي" للتعذيب الشديد