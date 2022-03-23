العالم - سوريا

ونقلت شبكة "رووداو" عن "قسد" بيانا قالت فيه إن داعش يحاول بعد ثلاثة أعوام من القضاء عليه إعادة تنظيم صفوفه، والسيطرة على مناطق في سوريا والعراق، مشيرة إلى تداعيات ما وصفته بـ "تقاعس المجتمع الدولي" عن تقديم الدعم اللازم لمنع ذلك.

جاء بيان "قسد" بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للقضاء على آخر معاقل تنظيم داعش، حيث دعت كافة الدول في ما يسمى التحالف الدولي لمحاربة داعش إلى تقديم مزيد من الدعم لـ"قسد" في حربها، ووضع استراتيجية عسكرية وأمنية وسياسية واضحة لمنع عودة التنظيم الإرهابي.

وفي وقت سابق، أفرغ الجيش الأمريكي بشكل تام أحد السجون الخاصة بمعتقلي تنظيم "داعش" المصنفين تحت سمة "خطرين" شرقي سوريا، وذلك مع نقل آخر دفعة من نزلائه إلى مكان مجهول لم يعرف حتى الآن.

وأفادت مصادر محلية مطلعة أن الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له في تنظيم "قسد" نقلوا يوم السبت 19 آذار/ مارس، أخر دفعة من معتقلي تنظيم "داعش" تحت سمة "الخطرين".

وكشفت المصادر أن 40 مسلحا خطيرا من التنظيم الإرهابي، تم نقلهم في الدفعة الأخيرة من أحد السجون في ريف مدينة الشدادي النفطية جنوبي محافظة الحسكة، والتي تضم أكبر القواعد الأمريكية غير الشرعية في محافظة الحسكة.

وقالت المصادر أن السجن المذكور يقع في مقر كتيبة الهجانة التابعة لحرس الحدود السوري سابقا، بالقرب من محطة ضخ نفط الكبيبة بريف مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، والذي كان يضم عددا كبيرا من المعتقلين والذي يصل عددهم إلى 1100 معتقل بينهم قياديين سابقين من الصف الأول في تنظيم "داعش" الإرهابي.