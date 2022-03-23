بلينكن: القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا

العالم - الأميرکيتان

جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في نشرته الخارجية اليوم الأربعاء.

وقال وزير الخارجية: "اليوم، يمكنني أن أعلن أنه، بناءً على المعلومات المتاحة حاليًا، فإن الحكومة الأمريكية تقدر أن أفراد القوات الروسية قد ارتكبوا جرائم حرب في أوكرانيا".

وأوضح أن التقييم الأمريكي يعتمد على مراجعة دقيقة للمعلومات المتاحة من المصادر العامة والاستخباراتية.

وأضاف: "كما هو الحال مع أي جريمة مزعومة، فإن المحكمة ذات الاختصاص القضائي على الجريمة هي المسؤولة في النهاية عن تحديد الذنب الجنائي في قضايا محددة".

وأوضح أن: "حكومة الولايات المتحدة تتبع تقارير جرائم الحرب، وستتبادل المعلومات التي نجمعها مع الحلفاء والشركاء والمؤسسات والمنظمات الدولية ، حسب الحاجة".

وأكد أن بلاده ملتزمة "بمتابعة المساءلة باستخدام كل أداة متاحة، بما في ذلك الملاحقات الجنائية".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.