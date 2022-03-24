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إصابة 3 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت لقيا

إصابة 3 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت لقيا
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت لقيا جنوب غرب رام الله.

العالم-فلسطين

وذكرت مصادر محلية أن قوات ما تسمى اليمام الخاصة الإسرائيلية اقتحمت بيت لقيا، واعتقلت المواطن عايد أنور مفارجة، عقب مداهمة محل يملكه لقطع السيارات.

وأفاد شهود عيان أن جيش الاحتلال منع وصول سيارات الإسعاف لنقل جرحى المواجهات في البلدة.

وتمكنت سيارات الإسعاف من نقل أحد الشبان المصابين للمستشفى.

واعتلى جنود الاحتلال أسطح المنازل خلال اقتحامهم بيت لقيا لاستهداف الشبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز، ما أدى لوقوع ثلاث إصابات منها طفل في عينه.

وتستهدف سلطات الاحتلال قرية بيت لقيا بالاستيطان والتهويد حيث سلبت قبل عامين 150 دونما من أراضي المواطنين من الجهة الجنوبية المحاذية لجدار الفصل العنصري.

ويعمل الاحتلال على سلبٍ كامل قرية بيت لقيا ليجعلها ضمن المناطق المصنفة (ج) تطبيقاً لخطة الضم (السلب والنهب).

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