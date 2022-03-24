كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان

العالم-اسيا والباسفيك

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن مصادر في الجيش الكوري الجنوبي، أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا مجهولا انطلق من أراضيها باتجاه بحر اليابان.

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام يابانية بأن الصاروخ الكوري الشمالي سقط خارج المنطقة الاقتصادية التابعة للدولة اليابانية.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون عسكريون من كوريا الجنوبية، إن جارتها الشمالية أطلقت الأسبوع الماضي 4 طلقات مشتبه بها ‏من قاذفات صواريخ متعددة في البحر الأصفر.‏

وذكر مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي: "كانت هناك طلقات يعتقد أنها لقاذفات صواريخ متعددة لكوريا الشمالية هذا الصباح"، وفقا وكالة "يونهاب" الكورية.