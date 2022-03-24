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مقتل عسكري سنغالي بعملية ضد المتمردين في كازامانس

مقتل عسكري سنغالي بعملية ضد المتمردين في كازامانس
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش السنغالي أنه تمكن خلال العملية العسكرية التي أطلقها قبل حوالى 10 أيام ضد المتمردين في منطقة كازامانس من أن يدمر بالكامل قواعد عدة تابعة للانفصاليين، مشيرا إلى أن خسائره البشرية بلغت قتيلا وثمانية جرحى.

العالم - افريقيا

وقالت وزارة القوات المسلحة في بيان أمس الأربعاء إن “الجيش دمر بالكامل أو احتل قواعد المتمردين في عدد من مناطق كازامانس جنوب”.

وأضافت أنه خلال هذه العملية قتل عسكري وأصيب ثمانية آخرون بجروح، مؤكدة سقوط العديد من القتلى في صفوف المتمردين، من دون أن تحدد عددهم.

وأكد البيان أن مقاتلين متمردين آخرين فروا من الجبهة تاركين خلفهم أسلحة ومعدات.

وحذر البيان من أن “هذه العصابات الإجرامية المهزومة سيتم تعقبها وصولا إلى آخر تحصيناتها، سواء في داخل البلاد أو في أي مكان آخر”.

وأعلن الجيش في 13 مارس أنه أطلق عملية ضد المتمردين في إقليم كازامانس للقضاء على قواعد تابعة لفصيل في “حركة القوى الديموقراطية في كازامانس” يقوده ساليف ساديو.

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مقتل عسكري سنغالي بعملية ضد المتمردين في كازامانس