سبع عجاف تمر على جرح اليمن النازف

في هذه الاثناء، تصدر هاشتاغان رئيسان صباح اليوم الخميس 24 مارس/آذار 2022، الوسومات اليمنية متصدرَين نصاب ترند اليمن هما (#اليوم_الوطني_للصمود) و (#7YearsOfWarOnYemen) "سبعة اعوام من العدوان على اليمن".

ياتي هذان الهاشتاغان مع تواصل النزف اليمني العميق اثر العدوان السعو اميركي والصهيواماراتي على هذا البلد العني بانسانيته وثوراته الطبيعية على حد شواء..

كما يأتيان في وقت وثق فيه مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية في استشهاد وإصابة 46,262 مدني بينهم قرابة 14 ألف امرأة وطفل جراء القصف المباشر للعدوان الأمريكي السعودي على اليمن طيلة 7 سنوات، حيث أوضح المركز الحقوقي في إحصائية له، نشرها أمس الأربعاء، أن إجمالي الشهداء والجرحى خلال 7 أعوام بلغ 46,262 بينهم 17,734 شهيداً و28,528 جريحاً.

وبين أن عدد الشهداء والجرحى من الأطفال بلغ 4,017 شهيد و 4,586 جريحا، وفيما يخص النساء أوضح المركز أن عدد الشهيدات وصل 2,434 شهيدة وبلغ عدد الجريحات 2,910، فيما بلغ عدد الشهداء والجرحى من الرجال خلال 7 سنوات من العدوان 11,283 شهيد و21,032 جريحا/ منوها (المركز) إلى أن الإحصائية غير نهائية حيث توجد مناطق لم يتمكن من الوصول إليها.

وفيما يخص المنازل والمنشآت التعليمية والصحية والمرافق العامة أكد مركز عين الإنسانية أن تحالف العدوان استهدف خلال 7 سنوات 590,069 منزلاً و1,612 مسجداً و410 مستشفى ومرفقاً صحياً و1,214 مدرسة ومرفقاً تعليمياً و182 منشأة جامعية.

وبشأن الغذاء والمياه والوقود والإمدادات أوضح المركز أن تحالف العدوان استهداف 999 مخزن أغذية و2,799 خزاناً ومحطة مياه و416 محطة وقود و965 شاحنة غذاء، استهداف و9,721 حقلاً زراعياً 433 مزرعة دواجن ومواشي و482 قارب صيد.

وفيما يخص المصانع والمنشآت التجارية والاقتصادية، أوضحت المنظمة الإنسانية أنه خلال 7 سنوات من العدوان السعودي الأمريكي تم استهداف 404 مصنعا و11,901 منشأة تجارية و696 سوقا و378 ناقلة وقود و9,770 وسائل نقل مختلفة.

وفي مجال البنى التحتية والخدمية أوضح مركز عين الإنسانية الحقوقي أن العدوان استهدف 15 مطارا و16 ميناء و6,743 طريقا وجسرا و340 محطة ومولد كهرباء و609 شبكة ومحطة اتصال، و2,091 منشأة حكومية و2573 موقعا أثريا و139 منشأة رياضية و60 منشأة إعلامية و375 منشأة سياحية.

نتابع الان اهم التغريدات التي غرد بها المواطنون والنشطاء اليمنيون ؛ول الوسمين المذكورين اعلاه (#اليوم_الوطني_للصمود) و (#7YearsOfWarOnYemen)، حيث غرد حساب الناشط اليمني (زمام) قائلا: على وشك بدء السنة الثامنة من نزيف اليمن نتيجة جراء الجرائم السعودية والإماراتة ، هناك حصار في كل شيء اضافة الى منع دخول الطعام والدواء ، والماء الى اليمن ؟؟؟؟؟ # 7YearsOfWarOnYemen # اليوم_الوطني_للصمود

About to start the 8th year of Yemen bleeding by Saudi and UAE crimes, distractions every thing also blockade no food no medicine no water allowed to enter Yemen ?????#7YearsOfWarOnYemen #اليوم_الوطني_للصمود

نشر الحساب الفلسطيني (ماذرلاند - Motherland) صورة كاريكاتورية معبرة قائلا:

يواصل العدوان الأمريكي السعودي احتجاز سفن المشتقات النفطية ويواصل حصار الشعب اليمني.

# 7 سنوات من الحرب في اليمن

The US-Saudi aggression continues to detain oil derivatives ships and continues to blockade the Yemeni people. #7YearsOfWarOnYemen

غرد حساب الناشط اليمني (احمد جحاف - Ahmed Jahaf) قائلا: 7 سنوات من حرب التحالف بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات والسعودية والحصار المفروض على اليمن، أرجو التحدث بصوت عالٍ لوقف هذه الحرب البشعة على اليمن ورفع الحصار. أنقذ اليمن = أنقذ إنسانيتك

7 Years of US-UK-UAE-Saudi-led coalition war and blockade on #Yemen Please speak loudly to stop this ugly war on Yemen and lift the blockade. Save Yemen = Save your humanity

غرد حساب الناشط اليمني (كريم الشامي - karim alshami) ناشرا صورة للمآسي الانسانية التي حلت باليمن نتيجة العدوان البربري على هذا البلد قائلا:

هذه أهم الأهداف الإستراتيجية لطائرات العدوان السعودي الأمريكي التي تقصف # اليمن منذ 7 سنوات. في ظل صمت دولي وإنساني دفع ثمنه بأموال سعودية

# 7 سنوات من الحرب في اليمن

These are the most important strategic goals of the Saudi-American aggression planes that have been bombing #Yemen for 7 years. In light of an international and humanitarian silence, paid for with Saudi money #7YearsOfWarOnYemen

قال حساب الناشط اليمني (عبد الرزاق طالب علي): ندعو الأمم المتحدة إلى القيام بمسؤولياتها والعمل على فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي ، والعمل على وقف العدوان ورفع الحصار الأمريكي السعودي عن اليمن. # 7 سنوات من الحرب في اليمن # اليوم_الوطني_للصمود

We call on the United Nations to carry out its responsibilities and work to open the port of Hodeidah and Sanaa International Airport, and work to stop the aggression and lift the US-Saudi siege on Yemen #7YearsOfWarOnYemen #اليوم_الوطني_للصمود

غرد حساب الناشط اليمني (باس بركت - Bas Baraket) قائلا:

#7YearsOfWarOnYemen

في معركة الصمود والثبات التي يخوضها الشعب اليمني الصامد وأطفاله وعلى مرأى العالم أجمع لا عين ولا أذان لحقوقهم التي تُسلب منهم كل يوم منذ ٧ سنوات... سيوفيكم الله بصبركم وثباتكم وعزمكم بنصر عظيم. #اليمن #اليوم_الوطني_للصمود

غرد حساب الناشط اللبناني (لاما حيدر رمال -Lama Haidar Rammal) مؤديا التحية لشعب اليمن الصامد قائلا:

تحية للشعب اليمني المقاوم في عامه السابع للصمود أمام الحصار الكوني #اليوم_الوطني_للصمود

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع فيديو نشره حساب المغرد العراقي (إحسان زكي - Ehsanzaki) تحت عنوان (إنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ)، والذي غرد قائلا:

على اعتاب السنة الثامنة لدخول الحرب العدوانية السعوإماراتية على اليمن العزيز، وانقضاء سبع عجاف دمرت بناه التحتية، نشاهد معا الثبات والباس اليمانيين اللذين اذهلا العالم رغم الامكانات البسيطة وفرض الحصار الاقتطادي والدوائي وحصار الطاقة عليه.. #اليوم_الوطني_للصمود #7YearsOfWarOnYemen

