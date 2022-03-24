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مساعدا وزيرا خارجية ايران وكوريا الجنوبية يبحثان العلاقات الثنائية

مساعدا وزيرا خارجية ايران وكوريا الجنوبية يبحثان العلاقات الثنائية
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، يوم الخميس، ان مساعدي وزيري خارجية ايران وكوريا الجنوبية اجريا مشاورات هاتفية اكدا خلالها على ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين.

العالم - ایران

وخلال المحادثات الهاتفية بين علي باقري وتشوي جونغ كان، بحث الجانبان نطاقا واسعا من القضايا الثنائية.
وقدم مساعد وزير خارجية كوريا الجنوبية التهنئة بمناسبة عیچ النوروز، متمنيا لإيران وشعبها سنة مفعمة بالنجاح، ومعربا عن امله بأن تحقق مفاوضات احياء الاتفاق النووي النتائج المرجوة.
وأكد تشوي اهمية العلاقات بين سيئول وطهران، وأكد ان كوريا الجنوبية ستواصل دورها في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي لتصل الى النتائج المرجوة.
من جانبه، أشار مساعد وزير الخارجية الايراني علي باقري الى المفاوضات الجاریة في فيينا، معربا عن امله بأن تصل هذه الجهود الی نتائج ملموسة ومستدامة، وأن تؤدي الى تحسين العلاقات الثنائية بين ايران وكوريا الجنوبية.
وأشارت وزارة خارجية كوريا الجنوبية الى الذكرى السنوية الستين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونقلت عن تشوي تأكيده على ترسيخ العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الودي بين البلدين خلال العام الجاري.

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