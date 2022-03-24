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وزير الصحة التونسي: نعمل مع الدول العربية على مواجهة التحديات المشتركة

وزير الصحة التونسي: نعمل مع الدول العربية على مواجهة التحديات المشتركة
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الصحة التونسي على المرابط إن بلاده عملت خلال رئاستها الدورة الأخيرة لمجلس وزراء الصحة العرب على تحقيق التوافق بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالعديد من التحديات المشتركة، معربا عن تقديره الكبير للدور الذي لعبته جامعة الدول العربية في مساندتها خلال رئاستها للمجلس وكذلك الدول العربية الأخرى.

العالم - تونس

وأشاد المرابط، خلال كلمته أمام اجتماع وزراء الصحة العرب المنعقد بجامعة الدول العربية اليوم الخميس، بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العديد من الدول العربية فيما يتعلق بالوضع الوبائي لفيروس كورونا، إلا أنه في الوقت نفسه أكد أن إنفراج الوضع الوبائي لا يبرر التراخي في الإلتزام بالإجراءات الوقائية أو تلقي اللقاح المضاد للمرض خاصة بالنسبة للجرعات التعزيزية.

وشدد على ضرورة مواصلة التقيد بالإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة (كوفيد-19)، والإقبال على التطعيم، بإعتبار أن الحرب على الوباء يجب أن تتواصل حتى القضاء عليه.

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وزير الصحة التونسي: نعمل مع الدول العربية على مواجهة التحديات المشتركة

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