روسيا تكشف عن وثيقة تدريب بريطانية سرية للعسكريين الأوكرانيين

العالم-روسيا

وعثر مراسل وكالة “نوفوستي” الروسية، على مخبأ للوثائق في مدينة فولنوفاخا المحررة في جمهورية دونيتسك الشعبية، بما في ذلك شهادة تؤكد أنّ الجندي الأوكراني بوريس كازاريان أكمل دورات تدريبية وحصل على رتبة “رقيب” بمشاركة مدرّبين بريطانيين.

ووفق الوثيقة، فقد تمّ إصدار الشهادة المذكورة، من قبل فوج الدبابات الملكي البريطاني، وهو وحدة عسكرية شهيرة تشكلت خلال الحرب العالمية الأولى، بعد اختراع الدبابة من قبل البريطانيين.

ودلّت الوثيقة على أنّ المدربين البريطانيين قاموا بتدريب الجيش الأوكراني على استخدام الأسلحة عام 2018، عندما كانت أطراف عملية مينسك تحاول حلّ النزاع سلمياً. ولم تعلن لندن بعد عن تزويد كييف بقاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات من طراز (NLAW).

ووفقاً للوثيقة، تضمن التدريب 4 مراحل وهي: “تدريب على استخدام السلاح، والتدريب على شؤون الملاحة، والتدريب الطبي، والتدريب على التنقل الزوجي”.

وتلقى العسكريون الأوكرانيون الذين يقاتلون في دونباس، شهادات تدريب من قبل مدربين بريطانيين موقعة من العقيد إم. إيفانس من فوج الدبابات الملكي، وفق الوثيقة.

وفي سياق متصل، تواصل الولايات المتحدة ودول الغرب تزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة الفتاكة، حيث أكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية أنّ أول شحنة من حزمة أسلحة جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا سيبدأ نقلُها من الولايات المتحدة خلال يوم واحد. كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنّ بلاده سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي. وتعتزم ألمانيا أيضاً إرسال ألفي صاروخ إضافي مضاد للدبابات إلى أوكرانيا.