هذه أضرار مكعبات الثلج على الوجه

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وهناك بعض الأضرار التي يسببها الثلج للبشرة رغم الفوائد الكثيرة التي يقدمها للبشرة.

فتعرف على هذه الأضرار منها:

1-إذا تم استخدام مكعب الثلج على البشرة لمدة كبيرة، سيؤدي ذلك إلى إصابة الشعيرات الدموية للجلد وقد يؤدي إلى حدوث تلف لها ، لتجنب المشكلة يمكن وضع قطع الثلج داخل قطع من القماش ولفها جيداً قبل استخدامها على البشرة.

2-في حالة تطبيق قطع الثلج على البشرة لفترة كبيرة ستصابين بالصداع، لذلك يفضل استخدام قطع الثلج على فترات متقطعة.

3-قد يعمل الثلج على حرق جلد البشرة أو الزيادة من تهيجها في حالة استعماله بطريقة غير صحيحة.



4-قد تشعرين بالخدر عند استخدام الثلج لفترة طويلة إضافة إلى احمرار البشرة.

5-في حالة احتكاك الثلج بالبشرة بشكل قوي سيحدث تفاقم في حب الشباب، ولذلك يجب التدليك برفق وبصورة لطيفة.

6-إذا تم وضع الثلج على حب الشباب سيؤدي ذلك إلى انتقال القيح للبشرة، وذلك على الرغم من أن الثلج يخلص البشرة من حب الشباب.

7-في حالة وضع الثلج على البشرة لفترة طويلة قد تصاب البشرة بما يسمى بعضة الصقيع، وفي تلك الحالة تتلف أنسجة الجلد، لذلك يجب تجنب وضع الثلج على البشرة لفترة طويلة.

8-قد تسبب مكعبات الثلج زيادة حساسية الجلد، خصوصاً إذا كانت بشرتك حساسة فستتعرضين للحساسية على وجهك بشكل أقوى ، تستطيعين وضع كمادات ماء باردة أو ضعي قطعة قماش فوق الثلج مما يخفف من برودته ومن نسبة تعرضك للحساسية.