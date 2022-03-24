شاهد.. أزمات الصهانية المتفاقمة!

العالم - غياهب الكيان

يعاني المجتمع الصهيوني تفكك غير مسبوق، حيث التناحر والانقسام بين الاسرائيليين بات واضحا للعيان، ما يعرض مستقبل الكيان للخطر كما تقول اتجاهات الرأي في الكيان.

وبعد هذا الانقسام والتفكك داخل المجتمع ،يأتي الفقر ليزيد في تفاقم أزمات الصهاينة المعيشية، لاسيما الفقر الذي يضرب اكثر من مليوني صهيوني في الكيان.

وبعد الانقسام والفقر يأتي الفلتان الامني في الكيان الذي يغض مضاجع الصهاينة، حيث التفجيرات في الشوارع واحراق السيارات من قبل العصابات المسلحة المنتشره والصراعات بينها.

وفي موضوع آخر، تستمر قوات الإحتلال في مسلسل الاجرام في الاراضي الفلسطينية المحتلة سنة 48 وقد اقدمت شرطة العدو على قتل شاب فلسطيني في منطقة الرهط المحتلة برصاص من دون أي مبرر.

وفي سياق آخر، بعد امعان الكيان الصهويني في مصادرته اراضي الفلسطينيين وهدم منازلهم في النقب المحتل، صادقت حكومة العدو على مخطط استطياني جديد لبناء مدن ومستوطنات في المنطقة، في ما اقدمت قوات الاحتلال على هدم بيوت الفسطينيين في مدينة ام الفحم المحتلة.

ويناقش البرنامج هذه الموضوعات مع ضيف الحلقة:

المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة