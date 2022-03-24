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مظاهرات في السودان إحتجاجاً على الغلاء الفاحش ومطالبة بحكم مدني

الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

على مدى يومين كاملين تم إغلاق معظم الشوارع الرئيسة في العاصمة السودانية الخرطوم وشُلت الحركة وأُغلقت العديد من المحال التجارية والمدارس والجامعات في إطار الحراك والضغط المستمرين من قبل المتظاهرين لإسقاط النظام العسكري،

العالم - خاص بالعالم

في ظل اوضاع اقل ما توصف بالمأساوية شملت التردي في كافة الخدمات، لتبدأ مليونية الـ24 من مارس في العاصمة السودانية الخرطوم وبقية ولايات السودان.

بلغ السيل الزبي هكذا وصف المتظاهرون الأوضاع في السودان وهم في طريقهم نحو القصر الرئاسي، فبخلاف الازمة السياسية التي تعيشها الحكومة العسكرية الخالية من الوزراء يعاني المواطن السوداني من الغلاء الفاحش وتدهور قيمة الجنيه السوداني، وتتماهي هذه الاوضاع المتردية مع اصرار من قبل العسكر علي القمع المفرط تجاه المتظاهرين السلميين.

عمليات كر وفر في محيط شارع القصر وسط الخرطوم واستخدام كثيف للغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ما أدى لسقوط المئات من الجرحي حالة بعضهم خطيرة.

وفي مدينة ودمدني وسط السودان قتل احد المتظاهرين برصاص العسكر، وأكدت لجان المقاومة السودانية ان المرحلة القادمة استمرار التظاهرات وبدء العصيان المدني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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