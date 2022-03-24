ايران وروسيا تعملان على توحيد أنظمة الرسائل المالية لتجاوز "سويفت"

العالم - ايران

وقال جلالي: "نبذل جهودا في هذا الاتجاه (لربط البنوك الإيرانية ببرنامج نظام الرسائل المالية الروسي) من أجل تنفيذ خطوات جيدة في هذا المجال في المستقبل".

كذلك أشار السفير الإيراني لدى روسيا إلى أن إيران تناقش مع الجانب الروسي إمكانية إقرار البطاقة المصرفية الروسية "مير" في إيران، وقال: "هذه المسألة (الاعتراف الكامل بنظام المدفوعات مير من قبل إيران) مدرجة أيضا على جدول الأعمال الذي نناقشه مع المسؤولين الروس".

وتم تأسيس برنامج نظام الرسائل المالية الروسي في ظل مخاطر بفصل روسيا عن منظومة "سويفت"، وهي عبارة عن نظام دولي بين البنوك لنقل المعلومات وأوامر الدفع، وتشارك في المنظومة أكثر من 11000 مؤسسة كبرى من جميع دول العالم تقريبا.