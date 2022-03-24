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بلغاريا تستدعي سفيرها في روسيا

بلغاريا تستدعي سفيرها في روسيا
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف أن بلغاريا ستسحب سفيرها لدى روسيا للتشاور بعد تصريحات السفيرة الروسية.

العالم-اوروبا

وكانت السفيرة الروسية في صوفيا إليونورا ميتروفانوفا قد صرحت يوم الاثنين على قناة تلفزيون "روسيا 24" بأن الشعب البلغاري لا يدعم الخطاب أو الإجراءات التي تتخذها حكومة البلاد فيما يتعلق بالاتحاد الروسي. عقب ذلك، قال رئيس الوزراء البلغاري إن الحكومة غير راضية عن تصريحات السفيرة وستقوم بإعداد رد دبلوماسي.

ونقل التلفزيون الوطني البلغاري عن رئيس الحكومة قوله: "نحن نقدر رد فعل ميتروفانوفا بأنه غير دبلوماسي وحاد وخشن. ولهذا السبب سوف نستدعي سفيرنا في روسيا للتشاور مرة أخرى إلى بلغاريا. الكل يعرف ما يعنيه هذا في اللغة الدبلوماسية. عادة، عندما تستدعي دولة سفيرا للتشاور، يتوجب على الأخرى أن تتبعها وتفعل نفس الشيء"، مؤكدا في نفس الوقت أنه لا يتوقع أن تؤدي الخطوة إلى توترات سياسية أو أزمة حكومية.

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