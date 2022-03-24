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شاهد: مسافرو النوروز على شاطئ بندر عباس جنوب ايران

شاهد: مسافرو النوروز على شاطئ بندر عباس جنوب ايران
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

بندر عبّاس هي مدينة إيرانية وعاصمة محافظة هرمزكان، وتحتل موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا على مضيق هرمز؛ فهي تقع على جنوب إيران، وتطل على الخليج الفارسي.

العالم - منوعات

منح موقع مدينة بندر عبّاس الاستراتيجي أهمية سياحية كبيرة للمدينة؛ فتوجد الشواطئ المرجانية المذهلة، والمعالم والأبنية التاريخية الجذابّة، والأماكن الترفيهية والعلاجية، وتوحد أيضًا العديد من الأنشطة السياحية والترفيهية التي من الممكن ممارستها في المدينة.

بعد عامين من تفشي فيروس كورونا والقيود على السفر ، في نوروز عام 1401هجري شمسي مع زيادة التطعيم ضد كورونا والوقاية من تفشي كورونا ، نشهد استقبال السياح من بندر عباس وهذا ما جعل بندرعباس واحدة من المقاطعات الرائدة التي سيتم الوصول إليها من السياح.

يعد شاطئ بندر عباس من الأماكن التي تجذب الكثير من السياح كل عام.

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