العالم-الأميركيتان

وأفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأن بلينكن سيتوجه الأسبوع المقبل إلى الجزائر والمغرب بعد إتمامه لزيارة تقوده إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة والسلطة الفلسطينية.



وبحسب ادعاء المصدر ذاته، فإن زيارة بلينكن للمنطقة المغاربية تستهدف "إظهار استمرارية التزام الولايات المتحدة قضايا المنطقة، تزامناً مع توترات متصاعدة في الأشهر الأخيرة بين الجزائر والمغرب بشأن الصراع في الصحراء الغربية".

وتعتقد مصادر مسؤولة في الجزائر، أن تكون زيارة بلينكن، لكونها الثانية لمسؤول رفيع في الخارجية الأميركية، محاولة ثانية من واشنطن للضغط أكثر على الجزائر لدفعها إلى مراجعة موقفه الرافض للعودة إلى ضخّ الغاز عبر الأنبوب البري العابر للمغرب، بهدف تأمين حاجات شركائها الأوروبيين من الغاز، وخاصة في ظل تطورات الموقف على صعيد الغزو الروسي لأوكرانيا، واحتمالات أن تدفع التعقيدات والخلافات المتصاعدة بين موسكو وواشنطن ودول الاتحاد الأوروبي، بوقوع مشكلات جدية في إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، وبالتالي الحاجة إلى البحث عن مصادر أخرى للطاقة.

وبغضّ النظر عن المشكلات السياسية القائمة بين الجزائر والمغرب، التي لعبت دوراً في قطع ضخ الغاز عبر الأنبوب البري، فإن الموقف الجزائري برفض العودة للضخ يرتبط أيضاً بحسابات سياسية تتصل بعلاقاتها مع موسكو، إذ لا تريد الجزائر أن تتخذ أي موقف يمكن أن يفهم أنه موجَّه ضد موسكو، بما فيها زيادات إمدادات الغاز بشكل يصبّ في مصلحة القوى الغربية ضد موسكو.