ليبيا: المنفي وحزب العمل يحثان على التوافق حول قاعدة دستورية للانتخابات

العالم- ليبيا

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي: إن المنفي ورئيس وأعضاء حزب «العمل الوطني» تبادلوا خلال اللقاء الذي التأم بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس «الآراء ووجهات النظر حول مستجدات المشهد السياسي في البلاد، وبحث أهمية دعم جهود إجراء الاستحقاقات الانتخابية في أفضل الظروف، من خلال حث جميع أطراف العملية السياسية على التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات».

وأوضح المكتب الإعلامي أن المنفي بحث مع رئيس وأعضاء حزب «العمل الوطني» سبل دفع العملية السياسية، والحفاظ على ما حققه المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد مؤسسات الدولة، والوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والعبور إلى مرحلة الاستقرار.

وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس وأعضاء حزب «العمل الوطني»، أشادوا خلال اللقاء بجهود المجلس الرئاسي ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وكذلك عمله المتواصل على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على الزخم الشعبي للانتخابات، وتحقيق مطالب إنهاء المراحل الانتقالية عبر صناديق الاقتراع.

يأتي اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها المنفي مع مختلف الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي من أجل حشد الدعم للعملية السياسية وصولًا إلى تنفيذ الاستحقاقات الوطنية التي ينتظرها الليبيون.