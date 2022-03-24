مقتل متظاهر برصاص الشرطة السودانية خلال قمع موكب 24 مارس

العالم- السودان

وأوضحت لجنة الأطباء، في بيان لها، أن محمد عبد اللطيف، 28 سنة، توفي إثر إصابته بسلاح الخرطوش من مسافة قريبة في الصدر والبطن والعنق "من قبل قوات السلطة الانقلابية". وأضافت: "السلطة الانقلابية ما زالت تستخدم العنف المميت تجاه الثوار السلميين، وما زال الثوار متمسكين بسلميتهم".

وشهدت منطقة وسط الخرطوم، في الساعات الماضية من مساء اليوم الخميس، اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة السودانية والمشاركين في موكب 24 مارس.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية تجاه المتظاهرين الذين كانوا في طريقهم إلى محيط القصر الرئاسي، بينما سُمعت بين الفينة والأخرى أصوات الرصاص الحي.

وامتدت تظاهرات اليوم لتشمل مدينة ود مدني، ثانية كبرى المدن السودانية، وكذلك مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، وعطبرة، والمناقل، ونيالا، والقضارف.