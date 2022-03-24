الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢
٠٧:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل متظاهر برصاص الشرطة السودانية خلال قمع موكب 24 مارس

مقتل متظاهر برصاص الشرطة السودانية خلال قمع موكب 24 مارس
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل أحد المشاركين في تظاهرة اليوم الخميس في مدينة ود مدني، ليرتفع عدد القتلى المناهضين الانقلاب العسكري إلى 90 منذ الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

العالم- السودان

وأوضحت لجنة الأطباء، في بيان لها، أن محمد عبد اللطيف، 28 سنة، توفي إثر إصابته بسلاح الخرطوش من مسافة قريبة في الصدر والبطن والعنق "من قبل قوات السلطة الانقلابية". وأضافت: "السلطة الانقلابية ما زالت تستخدم العنف المميت تجاه الثوار السلميين، وما زال الثوار متمسكين بسلميتهم".

وشهدت منطقة وسط الخرطوم، في الساعات الماضية من مساء اليوم الخميس، اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة السودانية والمشاركين في موكب 24 مارس.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية تجاه المتظاهرين الذين كانوا في طريقهم إلى محيط القصر الرئاسي، بينما سُمعت بين الفينة والأخرى أصوات الرصاص الحي.

وامتدت تظاهرات اليوم لتشمل مدينة ود مدني، ثانية كبرى المدن السودانية، وكذلك مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، وعطبرة، والمناقل، ونيالا، والقضارف.

روابط ذات صلة

السودان: اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة والمشاركين في موكب 24 مارس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. مجموعة السبع تحذّر روسيا من استخدام هذه الأسلحة بأوكرانيا

بالفيديو.. مظاهرات في السودان إحتجاجاً على الغلاء الفاحش ومطالبة بحكم مدني

بايدن يدعو لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين

عضو بالديمقراطي: تحالف إنقاذ الوطن يواصل التحشيد لعقد جلسة السبت

3 عمليات ضـبط لمتهمين متلبسين بالرشوة في دوائر محافظة ذي قار

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 24-03-2022