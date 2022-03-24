هذا ما سيجعل نهاية العملية العسكرية الروسيه باوكرانيا أسرع

العالم-روسيا

وأشارت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، إلى أن “المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني حول مشروع معاهدة لتسوية الوضع في أوكرانيا وحيادها وضمانات أمنها، جارية حاليًا عبر مؤتمرات الفيديو”.

وأضافت:” تجري حاليًا مناقشة الجوانب العسكرية والسياسية والإنسانية”.

وتابعت: “نأمل أن تتوصل كييف مع ذلك إلى إدراك حتمية الحل السلمي لمشكلة نزع السلاح، وتحولها إلى دولة محايدة”.

وكشفت زاخاروفا أن السفارات الأوكرانية في الخارج تواصل تجنيد المتطوعين والمرتزقة للمشاركة في الأعمال العدائية العسكرية، مشيرة إلى أن “هذه القصة غير مسبوقة “.