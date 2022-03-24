الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢
٠٧:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 24-03-2022

الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 24-03-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 24-03-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 23-03-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. مجموعة السبع تحذّر روسيا من استخدام هذه الأسلحة بأوكرانيا

بالفيديو.. مظاهرات في السودان إحتجاجاً على الغلاء الفاحش ومطالبة بحكم مدني

بايدن يدعو لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين

عضو بالديمقراطي: تحالف إنقاذ الوطن يواصل التحشيد لعقد جلسة السبت

3 عمليات ضـبط لمتهمين متلبسين بالرشوة في دوائر محافظة ذي قار

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 24-03-2022