الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢
٠٩:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الإحتلال يدعي الحياد في أزمة أوكرانيا لمواصلة عدوانه على سوريا!

الإحتلال يدعي الحياد في أزمة أوكرانيا لمواصلة عدوانه على سوريا!
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، إن بلاده تتخذ "موقفا محايدا" في أزمة أوكرانيا، خشية سقوط طياريها أسرى في سوريا.

العالم - الاحتلال

وحسب صحيفة "معاريف" العبرية جاء ذلك في كلمة له أمام جامعة ريتشمان في هرتسيليا، يوم الخميس.

وأضاف لابيد أن موقف حكومته في أوكرانيا يقوم على مصالحها لدى جميع الأطراف وبما يخدمها أمنيا في سوريا.

وقال: "كان علينا الحفاظ على موقفنا ما بين الهجوم في أوكرانيا ومصالحنا في سوريا".

وتابع: "يجب أن نمنع احتمال إسقاط أي طيار إسرائيلي في سوريا وأسره"، في إشارة منه لإمكانية استخدام روسيا أسلحة مضادة متطورة لإسقاط طائرات "إسرائيل" التي تشن هجماتها على مواقع في سوريا، حيث لا تتدخل روسيا وتترك الرد للدفاعات السورية.

وكان لابيد زعم في وقت سابق أن "إسرائيل" ستعمل بقدر ما تستطيع من إمكانات للتوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا، بالتنسيق مع حلفائها الأمريكيين وشركائها الأوروبيين.

روابط ذات صلة

لابيد: "إسرائيل" لن تتجاهل العقوبات على روسيا

ملك الأردن يستقبل وزير خارجية كيان الاحتلال 

لابيد: إذا اندلعت الحرب بين 'روسيا' و'اوكرانيا' سنقف إلى جانب 'اميركا'

يائير لابيد يقول إنه يأمل في اقامة علاقات مع السعودية واندونيسيا

عبد اللهيان يرد على تصريحات لابيد: لا مكان للصهيونية في مستقبل العالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإحتلال يدعي الحياد في أزمة أوكرانيا لمواصلة عدوانه على سوريا!

موسكو تطالب الأمم المتحدة بتقييم مدى شرعية الوجود الأمريكي في سوريا

ترامب يرفع دعوى قضائية ضد هيلاري كلينتون.. والسبب روسيا!

بالفيديو.. مجموعة السبع تحذّر روسيا من استخدام هذه الأسلحة بأوكرانيا

بالفيديو.. مظاهرات في السودان إحتجاجاً على الغلاء الفاحش ومطالبة بحكم مدني

بايدن يدعو لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين