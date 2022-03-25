وزير الداخلية التونسي يبحث مع مسئولة أمريكية التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

العالم - تونس

وذكرت وزارة الداخلية التونسية - في بيان مساء الخميس- أنه تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المستقبلية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتأمين الحدود والتعاون المشترك في مجال التدريب ودعم التأهيل لقوات الأمن الداخلي لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية في المجال الأمني.

وأضافت أنه تم أيضا مناقشة المجهودات المبذولة وما تحقق في تونس في مجال حفظ الأمن وضمان الاستقرار في كنف المحافظة على الحقوق والحريات العامة ، واستعداد الجانب الأمريكي إلى دعمها تكريسا لتحقيق الموازنة بين إنفاذ القوانين والمحافظة على الأمن العام للتونسيين والجالية الأجنبية من جهة وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.

حضر اللقاء نائب وكيل وزير الخارجية الأمريكي للمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم.