نائب رئيس مجلس السيادة يبحث مع مبعوث الإيجاد تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان

العالم - السودان

وأعرب إسماعيل أويس، عن تقديره الكبير لجهود القيادة السودانية التي تتولى رئاسة الإيجاد، لتحقيق الاستقرار في جنوب السودان، عبر عمليات بناء الثقة بين الأطراف وصولا لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان القومي والبرلمانات الولائية.

وأشار مبعوث الإيجاد لسلام جنوب السودان، إلى أن اتفاق السلام في جنوب السودان يواجه تحديا يتعلق بتنفيذ الترتيبات الأمنية، مثمنا جهود القيادة السودانية في تقديم مقترحات عملية تساعد في تنفيذ هذا البند.

وقال إن زيارات نائب رئيس مجلس السيادة المتكررة لجوبا نجحت في حلحلة العديد من التعقيدات إلى جانب إرسال فريق فني سوداني للمساعدة في عمليات ادماج القوات.

وأضاف أن زيارته جاءت لتنبيه القيادة السودانية بشأن أخر التطورات في جنوب السودان، خاصة بعد إخلاء "الحركة الشعبية" لمقاعدها في جميع الآليات الأمنية، مضيفا أنه من المهم مشاركة القيادة السودانية لحث ومساعدة القادة في جنوب السودان على المضي قدما في تنفيذ اتفاق السلام.

وأوضح أنه أجرى مناقشة مثمرة وبناءة ومشجعة للغاية، معربا عن ثقته في أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيجاد) برئاسة السودان ستنجح في تنفيذ هذه المهمة.